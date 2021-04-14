(Özel) Husumetli gruplar ortalığı savaş alanına çevirdi: Sopalar, parke taşları havada uçuştu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yol ortasında karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sopaların, parke taşlarının havada uçtuğu kavga güvenlik ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün 18.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında ticari anlaşmazlık bulunan iki grup, mahallenin en işlek caddesinde karşı karşıya geldi. Araçtan inip yolu kapatan grup, diğer gruba laf atınca ortalık karıştı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içinde yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, bazı kişiler ise sopa ve kaldırım taşlarıyla birbirine saldırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, 1 kişinin de ayağı kırıldı.

Kavga anı kameralara yansıdı

Kavga anları vatandaşların cep telefonu ve çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavgaya karışanların sopa ile birbirlerine vurması ve kaldırım taşlarının havada uçtuğu anlar yer aldı.