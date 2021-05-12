(Özel) Hırsızlar caminin aydınlatmasını çaldı...

Bursa’da 504 yıllık tarihi geçmişi olan Şehabettin Paşa Cami’nin aydınlatma ışıklarını çalan hırsızlar "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan Şehabettin Paşa Camisinde meydana geldi. Cami duvarlarının önünde duran ve tarihi camiye görsel güzellik katan aydınlatma ışıklarını gözüne kestiren hırsızlar, iftar saatini fırsat bildi. İftardan sonra yanması beklenen ışıklar yanmayınca, cami görevlileri ışıkları kontrol etti. Aydınlatmaların yerinde olmadığını fark eden yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi.

Tarihi camide akıllara durgunluk veren hırsızlığın ardından harekete geçen polisin yakın çevrede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Şaşkınlığını üzerinden atamayan cami cemaatinden Mustafa Dinçderin (76) yetkililerden hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.