Özel hayatın gizliliği suçundan aranan şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde "özel hayatın gizliliği" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle aranan şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı yakalama emri ile özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan toplam 4 yıl 2 ay ağır hapis cezası ile aranan M.O.(28) isimli şahıs Gebze’de yakalandı. Hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.O., cezaevine teslim edildi.