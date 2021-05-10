(Özel) Hastaneye yolunu yapmayan İBB, hastaneye çıkan yollara yama yapıyor

Başakşehir’de şehir hastanesinin yolunu yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), aynı bölgede asfalta yama yapmaya başladı.

Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine giden yollar ile ilgili yama çalışması başlattı. Yol güzergahında tahriş olmuş ve adeta kalmamış asfalt yama yapılarak düzeltilmeye çalışılıyor. Bozuk yolda yapılan onlarca yama ile kurtarılmaya çalışan cadde havadan görüntülendi. Tam kapanma süreci ile birlikte İstanbul’un çeşitli noktalarına 86 bin 850 ton asfaltlama yaparak bozuk caddeleri düzelteceğini açıklayan İBB, İstanbul’un en büyük hastanelerinden olan Başakşehir Çam ve Şakura hastanesine giden tahriş olmuş ve adeta köstebek yuvasına dönen caddeleri yama yaparak düzeltmeye çalıştı.