Özel hastaneye ait ambulans az daha patlıyordu

Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine ait ambulans içerisinde bulunan oksijen tüpünün alev alması sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı. Yaşanılan olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta getiren Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine ait 02 AZ 422 plakalı ambulans, hastanın hastaneye teslim edilmesi sonrası bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Acil servis girişinde ambulans içerisinde bulunan oksijen tüpünün alev aldığını fark eden sağlık görevlilerinden Mahmut Kurtuluş ile Mehmet Ali Bayır, alevlere müdahale etmek istedi. Facianın eşiğinden dönülen olaya yangın söndürme tüpleriyle müdahale eden Adıyaman Park Hospital Hastanesi Sağlık Görevlileri olan Mahmut Kurtuluş ile Mehmet Ali Bayır, kollarından yaralandı. Her iki sağlık görevlisi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.