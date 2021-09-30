Özel hastanede erkek hemşireye silahlı saldırı

Bayrampaşa’da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire, tedavi altında bulunan bebeğin babası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı hemşire aynı hastanede tedavi altına alınırken, hastane koridorunda yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan gözaltına alındı.

Olay, 29 Eylül günü saat 20.40 sıralarında Bayrampaşa’daki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, doğumundan itibaren Bayrampaşa’da özel bir hastanede tedavi gören ve hafta başında kalp ameliyatı yapılmak üzere Küçükçekmece’deki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 5 aylık Kaan adlı bebeğin doğduğu özel hastaneye nakli için işlemlere başlandı. Bebeğin babası İ.Y, çocuğunun durumu ile ilgili aradığı özel hastanedeki görevlilerle telefonda tartıştı. Daha sonra hastaneye gelen baba, yaşanan arbedede silahını ateşleyerek erkek hemşire E.A’yı yaraladı. Aynı hastanede tedavi altına alınan E.A.’nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olaydan kısa süre sonra ruhsatsız tabanca ile yakalanan İ.Y. ise “kasten yaralama” suçundan adli makamlara sevk edildi.

Hastaneden açıklama yapıldı

Hastaneden yapılan açıklamada ise, "29.09.2021 tarihinde uzun zamandır takip ve tedavisini gerçekleştirdiğimiz Kağan bebeğin yakınları tarafından yoğun bakım hemşiremize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda meslektaşımız ağır yaralanmış olup, hayati tehlikesi sürmektedir. Yoğun bakımda tedavi altındadır. Kağan bebek 37 haftalık başka bir özel hastanede 2 kilo 300 gram olarak doğmuş ve doğar doğmaz solunum sıkıntısı gerçekleşmiş ve bu nedenle entübe edilerek 112 tarafından 28.04.2021 tarihinde Bayrampaşa’daki hastanemize sevki yapılmıştır. Kağan bebek down sendromu ve eşlik eden özefagus atrezisi, ventriküler septal defekt ve atrial septal defekt tanılarıyla yaşam mücadelesini sürdürürken hastanemiz doğduğu günden bugüne yakın ilgi ile takip ve tedavisini sürdürmüş ve tedavisi sürecinde hastanemiz tarafından özefagus atrezisi operasyou yapılmıştır. Tedavi süreci içerisinde çocuk kardiyovasküler cerrahi ihtiyacı nedeniyle kalp ameliyatı için Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevki gerçekleşmiştir. Ameliyat sonrası bakım ve tedavisi için tekrar hastanemize 112 tarafından transferi edilmiştir. 29.09.2021 saat 20.00 sularında ise bebeğin ailesi hastanemize gelerek uygunsuz zaman ve şartlarda yoğun bakıma girmek istemesi nedeniyle sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza agresif ve saldırgan tavırlar sergileyerek darp etmeye kalkışmıştır. Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi önünde hastamızın babası tarafından sağlık çalışanımız E.A., 2 el ateş edilerek silahlı saldırıya uğramıştır. Silahlı saldırı sonucu meslektaşımız kurşunlardan ikisinin göğüs ve omzuna isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Hemşiremiz E.A. yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Meslektaşımızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Saldırgan İ.Y. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.