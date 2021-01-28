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Özel Hastane önünde silahlı dehşet
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde özel bir hastanenin önünde silahla vurulan 1’i ağır toplamda 3 kişi yaralandı.
Asayiş 28.01.2021, 12:51
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde özel bir hastanenin önünde silahla vurulan 1’i ağır toplamda 3 kişi yaralandı.Olay öğlen saatlerinde Sakarya Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adapazarı’nda bulunan bir özel hastane önünde kimliği belirsiz bir kişi, yanında taşıdığı silahla 3 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralanırken olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 1’i ağır 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan saldırganın yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.