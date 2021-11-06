Özel Harekatın gözaltına aldığı şahsın evinde binlerce uyuşturucu hap bulundu

Konya’da geçtiğimiz perşembe günü, apartman dairesinde tabancayla rastgele ateş açan ve özel harekat polislerinin etkisiz hale getirdiği şüphelinin evinde yapılan aramada, 13 bin 818 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay, 4 Kasım Perşembe günü saat 06.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Ayazağa Sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5’inci katındaki dairede rastgele ateş açan Faruk A.’yı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şahıs kendini eve kilitleyip polislerin gitmesini söyleyerek ekiplere direndi. Evde tek başına olan şahsı ikna etmek için polis uzun süre çabaladı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Özel harekat ekiplerinin çalışması sonunda, alkollü olduğu belirtilen Faruk A. gözaltına alındı. Kelepçelenen şahıs, ekip aracına alınırken, “Kimse beni yasaya koyamaz, ağabey benim devlete karşı sonsuz saygım var” dedi. Faruk A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken başka bir gelişme yaşandı.

Şahsın evinden 13 bin 818 adet uyuşturucu hap çıktı

Yaşanan olay sonrasında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın evinde yaptığı detaylı arama neticesinde 13 bin 818 adet uyuşturucu hap ve 1 gram esrar maddesi ele geçirdi. Şahsa “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Faruk A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.