banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Vergi affı başvuruları için son tarih yaklaştı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi

Özel harekat ve atlı polisler, yangına karşı orman denetimi yaptı

İstannbul Eyüpsultan’da orman yangınlarını önlemek amacıyla atlı polisler, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin katıldığı denetimler yapıldı. Gün boyu süren denetimlerde aşırı sıcaklardan dolayı çevik kuvvete bağlı TOMA araçları ile soğutmalar yapıldı.

Asayiş 12.08.2021, 15:45
Özel harekat ve atlı polisler, yangına karşı orman denetimi yaptı

İstannbul Eyüpsultan’da orman yangınlarını önlemek amacıyla atlı polisler, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin katıldığı denetimler yapıldı. Gün boyu süren denetimlerde aşırı sıcaklardan dolayı çevik kuvvete bağlı TOMA araçları ile soğutmalar yapıldı.

Orman yangınlarına yönelik özel harekat polisleri, asayiş ekipleri, atlı polis ekipleri ve KEM tarafından Eyüpsultan Kemerburgaz Kent Ormanı’nda denetim yapıldı. Ormanların içerisine giren ekipler, asayiş köpeklerinin de desteğiyle çıkabilecek yangınlara ve kundaklamalara karşı tedbir aldı. Yapılan denetime katılan Çevik Kuvvet Polislerine ait TOMA araçları aşırı sıcaklar nedeniyle ormanlık alanlarda bulunan kuru otluk alanlara su atarak soğutma çalışmaları yaptı. Ekiplerin denetiminin gün boyu süreceği öğrenildi.
Yorumlar (0)
28°
açık