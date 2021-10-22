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Özel harekat polisinin cenazesini teşhis eden anne ve baba gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bedrettin Tok’un (34) cenazesi gözyaşları içerisinde morgdan alındı. Cenazeyi almaya gelen Tok’un annesinin, “Ne olmuş benim kuzuma. Canım, bir tanem benim. Kuzum nasıl dayanayım” feryatları yürekleri dağladı.

Asayiş 22.10.2021, 12:20
Özel harekat polisinin cenazesini teşhis eden anne ve baba gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bedrettin Tok’un (34) cenazesi gözyaşları içerisinde morgdan alındı. Cenazeyi almaya gelen Tok’un annesinin, “Ne olmuş benim kuzuma. Canım, bir tanem benim. Kuzum nasıl dayanayım” feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, dün gece saat 01.15 sıralarında Kepez, 75. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Tok, ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru Bedrettin Tok’u ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine götürüldü. Tok, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"Kuzum ben nasıl dayanırım"

Hayatını kaybeden Tok’un ailesi, yakınları ve silah arkadaşları cenazeyi teslim almak için bugün sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna geldi. Cenazenin teşhisi için morga giren baba Bilal Tok ile anne Ayşe Tok’u, oğullarının cansız bedenini gördükten sonra gözyaşlarına boğuldu. Baba ayakta durmakta güçlük çekerken, annenin, "Ne olmuş benim kuzuma. Canım, bir tanem benim. Kuzum ben nasıl dayanırım” feryatları yürekleri dağladı.

Diğer yandan genç polisin hayatını kaybettiği kaza, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobilin takla attıktan sonra alev aldığı görüntüler kayıtlara girdi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Bedrettin Tok’un cenazesi, toprağa verilmek Mersin’e gönderildi.

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