banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?

Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya’da Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Bedrettin Tok(34),kullandığı otomobili ile kaza yaparak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen Tok, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş 22.10.2021, 14:44
Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya’da Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Bedrettin Tok(34),kullandığı otomobili ile kaza yaparak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen Tok, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.15 sıralarında Kepez, 75.yıl bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Tok, ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru Bedrettin Tok’u ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine götürüldü. Tok, Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Tok’un hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları morga geldi. Hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Tok’un cenazesinin memleketi Mersin’de toprağa verileceği öğrenildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2