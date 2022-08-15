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Özel Harekat Polisi merdivenden düşerek hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde merdivenden düşen Özel Harekat Polisi hayatını kaybetti.

Asayiş 15.08.2022, 13:23
Özel Harekat Polisi merdivenden düşerek hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde merdivenden düşen Özel Harekat Polisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Adana’da Özel Harekat Polisi olarak görev yapan Tarsuslu Osman Şerif Aktaş (26), Sağlıklı Mahallesi’ndeki baba evini ziyaretinde bir anlık dalgınlık sonucu merdivenden düşerek başını beton zemine çarptı.

Hastaneye kaldırılan ve yakında düğününün olacağı öğrenilen Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aktaş’ın bugün Sağlıklı Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

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