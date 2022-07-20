Özel harekat polisi kazada hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı

Şanlıurfa’da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olan özel harekat polisi kazada hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 66’ncı kilometresinde yaşandı. Kocaeli’de özel harekat polisi olarak görev yaparken tayini Diyarbakır’a çıkan Ferhat Ö. ve eşi Sümeyye Ö., 41 KS 045 plakalı otomobille yola çıktı. Genç çiftin içerisinde bulunduğu otomobil, Şanlıurfa il sınırlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 KP 884 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada polis memuru Ferhat Ö. hayatını kaybederken, eşi Sümeyye Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.