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Özel harekat polisi eşini öldüren kadının yargılanmasına başladı

Samsun’da evlerinde özel harekat polisi olan kocasını tabancayla vurarak öldüren 1 çocuk annesi kadının yargılanmasına başlandı.

Asayiş 25.11.2021, 17:14
Özel harekat polisi eşini öldüren kadının yargılanmasına başladı

Samsun’da evlerinde özel harekat polisi olan kocasını tabancayla vurarak öldüren 1 çocuk annesi kadının yargılanmasına başlandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı’nda 15 Temmuz akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil’in (26) silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil evlerinin birinci katındaki balkondan aşağı atlayarak kaçmak istedi. Yüzüstü düşen yaralı polis kanlar içinde kalarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karayolları Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalan 1 çocuk annesi Yasemin Çitil, polis tarafından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasemin Çitil hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasına katılan Yasemin Çitil kendini savundu. Katil zanlısı kadın, "Eşim olay öncesi 7 yıl boyunca beni darp etmişti. Darp nedeniyle bir kez kendisini bir kez şikayet ettim. Aylın 15’i olduğu için alışverişe gitmek istedim. Eşim ile aramız limoni olduğu için kendisine duyurmak kastı ile oğluma büyük alışveriş merkezine gideceğimi söyledim. Bu arada eşim masada otururken ayağa kalkıp bana tokat attı. ’Oğlumun yanında bunu yapma ağlıyor, korkuyor’ dedim. Oğluma ’baban evde kalsın, biz birlikte gideriz’ dedim. Beni tekrar darp etti. Darp edilmemek için çocuğumu alıp evden dışarı çıktım. Annemin evinden geri döndüğümde beni yine darp etti. Valizini hazırlayıp gidecekti. Ben de ’bu şekilde gitme, anlaşmalı boşanalım’ dedim. Saçımı tutup yere yatırdı. Boğazımı sıkmaya başladı. Nefesim tamamen kesildi o sırada. Eşim beni bıraktı babamı aradı. ’Yasemin’i öldüreceğim gelin’ dedi. Eşim mutfağa geçtiğin de ailemi aradım ve ’hepimizi öldürecek’ dedim. Oğluma doğru gittiğimde eşim valizden silah çıkardı. Silahı çıkarınca bizi öldüreceğinden emin oldum. Benden ’boşanamazsın, buradan hepinizin ölüsü çıkacak’ dedi. Bu esnada babam ’kapıyı çaldı ve kapıyı açın’ diye bağırdı. Emrullah silaha davranmak istedi. Ben ondan önce silahı aldım. Tek amacım beni ve çocuğumu öldürmesini engellemeye çalışmaktı. Eşim üzerime hamle yaptı. Bu sırada silah patladı. Sonrasında kulağıma çınlama sesi geldi. Tek hatırladığım eşim balkondan atladı. Tek fark ettiğim şey silahla merminin bitmiş olduğu oldu. Yaptığım eylem nedeniyle çok pişmanım. Tam amacım çocuğumu ve kendimi korumaktı" dedi.

Duruşmada tanıklar dinledi ve mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Ocak 2022 tarihine erteledi.

Yasemin Çitil’in avukatları İrfan Kalaycı ve Esmanur Çakmak duruşma çıkışı basın mensuplarına açıklamada bulundular. Av. İrfan Kalaycı, "Bugün Dünya Kadına Karşı Şiddetin Farkındalık Günü. Ancak kendini şiddete karşı savunan bir kadının yanlış anlaşılmalar yüzünden maalesef tutukluğunun devamına bir duruşma yapıldı. Biz bir hukukçu olarak bu kararın doğru olmadığın düşünüyoruz. Buradaki kadın saldırı altında kendisini savunmuştur. Ne diyoruz kendini koruyan kadınları da hapishaneye atıyoruz" diye konuştu.

Av. Esmanur Çakmak ise, "Olay tamamen nefsi müdafaa kapsamındadır. Müvekkilimiz eşini tabii ki isteyerek öldürmedi. O an başka çıkış yolu olmadığı için. Kadına şiddetin de son derece fazla olduğu ülkemizde başka türlü savunma imkanı olmadığı için bu hanımın eşini öldürmesi doğru bulmamakla beraber hayatın olan akışında üzücü bir durumdur, Olay meşru müdafaadır" şeklinde konuştu.

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