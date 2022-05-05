Özel halk otobüsünün çocuğa çarptığı kaza kameraya yansıdı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, özel halk otobüsünün yola koşan çocuğa çarptığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşkuşak Mahallesi Harran Kapı caddesi üzerinde meydana geldi. Halil E. idaresindeki 63 AG 838 plaka özel halk otobüsü, yola koşan M.Ç.’ye (8) çarptı. Kaza sonucu yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan kaza, özel halk otobüsüne ait kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.