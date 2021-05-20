(ÖZEL) Hafriyat kamyonu terörü kamerada

Arnavutköy’de döküm sahasına giden hafriyat kamyonları, vatandaşların adeta korkulu rüyası haline geldi. Çok hızlı giden, patlak lastikleri ile yolculuğa devam eden, brandalarını kapatmayarak taşımacılık yapan hafriyat kamyonları kameralara yansıdı.

Arnavutköy’de bulunan döküm sahasına giden hafriyat kamyonları, bölge halkını canından bezdirdi. Hız sınırı tanımayan, güzergah değiştirip ara sokaklardan giden, yolda birbiriyle yarışan hafriyat kamyonları bu kadarına da pes dedirtti.

Patlak lastikle kilometrelerce yolculuk

Hafriyat kamyonlarının ölümüne yolculuğu, kameralara da yansıdı. Arnatvutköy’de döküm sahasına giden bir hafriyat kamyonunun, patlayan lastiğine rağmen hız kesmeden yoluna devam ettiği görüldü. Kilometrelerce patlak lastikle devam eden hafriyat kamyonu şoförü hem kendi canını hem de çevredekilerin canını hiçe saydı. Yüzlerce kiloluk dorse kapağını iple bağlayarak yoluna devam eden ve kırmızı ışıkta durmayan hafriyat kamyonları da drone ile görüntülendi.

Kilometrelerce kuyruk oluşuyor

Hafriyat döküm alanına gelen kamyonlar sıra beklediği esnada ise Arnavutköy - Göktürk yolu üzerinde kilometrelerce hafriyat kamyonu kuyruğu oluştuğu görüldü. Zaman zaman Bolluca Mahallesinin içerisine kadar oluşan kuyrukta yolun tek şeridi kullanım dışı olurken normal seyahat eden otomobil sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

Hafriyat kamyonlarının döküm güzergahında çalışan Hasan Ilgaz, “Ben her gün buraya işe geliyorum, çoğu zaman kamyonların üzerlerindeki brandalar örtülü olmuyor ve çevreye sürekli hafriyat dökülüyor. Burada defalarca kaza oldu. Asla dikkat etmiyorlar çok hızlı şekilde gidiyorlar. Onlarca kazanın eşiğinden dönüldü ama umurlarında değil. Kural tanımıyorlar.” İfadelerini kullandı.

Güzergahları burası değil ama buradan geçiyorlar

Arnavutköy Bolluca Mahallesinde yaşayan Hayrullah Günfidan ise, “normal şartlarda buradan geçmemeleri gerekiyor onlara özel yol yapıldı Boğazköy’de ama daha kestirme diye geliyorlar mahallemizin içinden geçiyorlar. Hiçbir şeye uymadıkları gibi güzergahlarına da uymuyorlar” şeklinde konuştu.