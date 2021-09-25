banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Melih Gökçek, FETÖ suçlamasıyla ifade verdi!
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada

(ÖZEL) Hafriyat kamyonu önce çarptı sonra bırakıp gitti

Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı yolunda kenara yanaşmaya çalışan hafriyat kamyonu, kör noktada kalan şahsı görmeyerek çarptı. Hafriyat kamyonu şoförü araçtan inerek çarptığı kişiye önce baktı, sonra aracına binip yoluna devam ederken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 25.09.2021, 09:08
(ÖZEL) Hafriyat kamyonu önce çarptı sonra bırakıp gitti

Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı yolunda kenara yanaşmaya çalışan hafriyat kamyonu, kör noktada kalan şahsı görmeyerek çarptı. Hafriyat kamyonu şoförü araçtan inerek çarptığı kişiye önce baktı, sonra aracına binip yoluna devam ederken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kemerburgaz - İstanbul Havalimanı Otoyolunda meydana geldi. Yol kenarından yürüyen Mustafa Ü. Emniyet şeridine yanaşan hafriyat kamyonunun kör noktasında kalan vatandaşa hafriyat kamyonunun çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon şoförü önce araçtan inerek yaralı Mustafa Ü.’nün yanına gitti daha sonra bir şey olmamış gibi aracına binerek hızla uzaklaştı. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 6 9
9. Boluspor 5 7
10. Samsunspor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0