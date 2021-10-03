(Özel) Hadımköy’de seyir halindeki otomobil alev aldı

Hadımköy’de seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Olay, dün akşam Hadımköy-Esenyurt yolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, motor kısmında şase olan otomobil bir anda alev topuna döndü. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.