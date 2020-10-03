Özel güvenlikçi nöbet kulübesinde kendini vurdu
SAMSUN'DA ÇALIŞTIĞI FABRİKADAKİ NÖBET KULÜBESİNDE SİLAHLA KENDİNİ VURAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.
Samsun’da çalıştığı fabrikadaki nöbet kulübesinde silahla kendini vuran özel güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Esentepe Mahallesi’nde gece saat 04.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman ürünleri fabrikasında özel güvenlik görevlisi olan E.Ç.(36), nöbet kulübesinde sandalyede kendini kafasından vurdu. Silah sesi üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ç. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı, Samsun’daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ailevi sorunlarından dolayı intihar ettiği öğrenilen E.Ç.’nin kendini vurmadan önce ailesine cep telefonundan, "Ölümünden kimse sorumlu değil. Tek sorumlu benim" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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