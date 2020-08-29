(özel) Güngören’de kuyumcu soygunu: 10 kilo altın çalındı

Güngören’de, sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi bir kuyumcuya girdi. Kısa sürede kuyumcuyu soyan hırsızlar yaklaşık 10 kilo altın ve bir miktar pırlanta çaldı. Vatandaşın fark etmesiyle kaçan hırsızlar kayıplara karıştı.

Olay, sabaha karşı Güngören’deki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, içinde 2 kişinin olduğu ve sürücü kimliği henüz belirlenemeyen bir araç kuyumcunun bulunduğu sokağa gelerek, önce keşif yaptı. Keşiften sonra dükkanın kepengini kırarak açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra kimliği henüz belirlenemeyen başka 3 kişi siyah bir araçla geldi. Hırsızlardan 1’i araçta beklerken, diğer 2’si kuyumcuya girdi.

2 hırsız kısa sürede vitrindeki ve kasadaki altın ile pırlantaları alarak, araca taşımaya başladı. Bu sırada sabah namazı için kalkan mahalle sakinlerinden biri durumu fark ederek, hırsızlara bağırmaya başladı. Vatandaşın bağırmasıyla panikleyen hırsızlar çaldıkları altın ve pırlantayı arabaya koyarken, kasayı sokağa atıp arabaya bindi. Daha sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi, güvenlik kamerası ve delil çalışması yaptı. Yapılan incelemenin ardından hırsızların yaklaşık 10 kilo altın ve miktarı henüz belirlenemeyen pırlanta çaldığı tespit edildi.

İncelemenin ardından polis kaçan hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.