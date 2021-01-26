"Özel görüntü" davasında 2 yıl 6 ay hapis cezası

Mersin’de 5 ay evli kaldığı karısının özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştığı gerekçesiyle hakkında dava açılan eski kocaya, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca mahkemede yalancı tanıklık yapan 3 kişi hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Mersin’de eski eşi Nida Nur Yıldız’ın (30) cep telefonu kamerasıyla çektiği özel görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen Burak E.’nin (43) yargılanmasına devam edildi.

Mersin 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya eski koca Burak E., müşteki Nida Nur Yıldız, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Burak E., eski eşinin kendisinden yüklü miktarda para istediğini ve bu yüzden kendisine dava açtığını iddia etti.

Nida Nur Yıldız da eski eşinin hakkında söylediği iddiaları yalanlarken, şahsın en ağır cezayı almasını talep etti.

Duruşmada konuşan tanıklar ise farklı ifadeler verirken, hakimin sorduğu sorulara da farklı farklı cevaplar verdi.

Mahkeme hakimi, ’tek bir eylemle özel hayatın gizliliğini ihlal’ ile ’kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde yayılması’ suçundan sanık Burak E.’ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca hakim, duruşmada yalancı tanıklık yaptıkları iddiasıyla V.Ü., A.A. ve S.Ç. hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Hak yerini buldu"

Mahkeme çıkışı gazetecilere açıklamalara bulunan Nida Nur Yıldız, iddialarının mahkeme tarafından doğrulandığını belirterek, "Sanığın suç işlediği kesinleşti. Gerçekten içim çok rahatladı. Onun dışında tanıklarıyla ilgili yalan konuştukları için işlem yapıldı. Halen korkuyorum ama kadınlar korkmasınlar. Başına bu tür şeyler gelen kadınlar kesinlikle sessiz kalmasın. Hak yerini buldu. Çok şükür ki alnımın akıyla çıktım" dedi.