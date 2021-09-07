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(ÖZEL) Fatih’te ucuz halı ve yolluk yoğunluğu

Fatih’te bir işyerinin yaptığı indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ucuz halı ve yolluklardan almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşların halı seçerken sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Asayiş 07.09.2021, 16:02
(ÖZEL) Fatih’te ucuz halı ve yolluk yoğunluğu

Fatih’te bir işyerinin yaptığı indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ucuz halı ve yolluklardan almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşların halı seçerken sosyal mesafeye uymadığı görüldü.


Günlerdir İstanbul’un farklı ilçelerinde ucuz halı ve yolluk satışı yapılıyordu. Bu sefer Fatih Kocamustafapaşa da ucuz halı ve yolluklardan almak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Yoldan geçen vatandaşlar indirimi görünce halı ve yolluk almak için kuyruğa girdi. Bazı vatandaşlar bir halıyla yetinmezken, bir kadının iki halıyı bebek arabasına yüklediği görüldü. Çok sayıda halı bir kaç saat içerisinde satıldı.

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