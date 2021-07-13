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(ÖZEL) Fatih’te iki aracın çarpıştığı kaza kamerada

Fatih’te iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 13.07.2021, 09:19
(ÖZEL) Fatih’te iki aracın çarpıştığı kaza kamerada
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Fatih’te iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz ay Fatih Dervişali Mahallesi Müftü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. yönetimindeki 34 DCU 016 plakalı araç ile Y.B. idaresindeki 34 UY 3796 plakaları araç sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan dönen araç park halindeki araca çarparak durdu. Kaza sırasında sokak içerisinde yürüyen iki kişi ise saniyelerle kazadan kurtuldu. Kazayı gören şahıslar korkuyla sokaktan uzaklaştı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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