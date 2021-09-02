(Özel) Esenyurt’ta tiktok fenomenlerine laf attılar, sopayla dayak yediler

Esenyurt’ta kendilerine laf atıldığını iddia eden Tiktok fenomenleri, ortalığı birbirine kattı. Tartıştıkları şahıslara, "Sen bizi tanıyor musun?" diye bağıran Tiktok fenomenleri, şahısları sokak ortasında sopayla dövdü. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son bulan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Tiktok fenomenlerine iki kişi laf atınca aralarında tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada Tiktok fenomenleri tartıştıkları şahıslara demir sopa, tekme ve yumrukla saldırdı. Yaşanan kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son bulurken kavga sırasında Tiktok fenomenlerinin "Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?" ve "Sen bizi tanıyor musun?" gibi sözleri ise dikkat çekti. Yaşanan o sopa, tekme ve yumruklu kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.