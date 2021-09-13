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(ÖZEL) Esenyurt’ta taksiciyle müşterinin kavgası kamerada

Esenyurt’ta taksi sürücüsü ile müşteri arasındaki tartışma sokağa taştı. İkili arasındaki tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüşürken çevredeki vatandaşlar olayı güçlükle ayrılırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 13.09.2021, 09:22
(ÖZEL) Esenyurt’ta taksiciyle müşterinin kavgası kamerada

Esenyurt’ta taksi sürücüsü ile müşteri arasındaki tartışma sokağa taştı. İkili arasındaki tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüşürken çevredeki vatandaşlar olayı güçlükle ayrılırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, dün Esenyurt’ta yaşandı. Edinilen bilgilere taksi sürücüsü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren olay çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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