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(Özel) Esenyurt’ta sokak ortasında velayet kavgası

İstanbul Esenyurt’ta boşanmak üzere olan bir çift, çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayınca ortalık savaş alanına döndü. İki aile arasında çıkan kavgada bir kadın sokak ortasında bayılırken, yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 28.09.2021, 09:55
(Özel) Esenyurt’ta sokak ortasında velayet kavgası

İstanbul Esenyurt’ta boşanmak üzere olan bir çift, çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayınca ortalık savaş alanına döndü. İki aile arasında çıkan kavgada bir kadın sokak ortasında bayılırken, yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boşanma arifesindeki çift, çocuklarının velayeti için tartışmaya başladı. Yaşanan olaya ailelerin de dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. İki ailenin sokak ortasında birbirine saldırdığı olayda bir kadın kavganın arasında kalarak baygınlık geçirdi. Dakikalar süren kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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