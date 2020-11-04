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(Özel) Esenyurt’ta minibüslerde yine aynı manzara
ESENYURT’TA ARTAN KORONAVİRÜS VAKALARINA RAĞMEN MİNİBÜSLERDE SOSYAL MESAFESİZ YOLCULUK DEVAM ETTİ
Asayiş 04.11.2020, 08:52
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Esenyurt’ta artan koronavirüs vakalarına rağmen minibüslerde sosyal mesafesiz yolculuk devam etti. Polisin durdurduğu minibüste 14 yerine 26 yolcu çıktı.
Koronavirüs salgınında vak’a sayıları artmaya devam ederken Esenyurt’ta minibüslerde yine aynı manzaralar yaşandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Esenyurt Devlet Hastanesi önünde yaptığı uygulamadı bir minibüsten 14 yerine 26 kişi. Minibüs sürücüsüne polis tarafından cezai işlem uygulandı.
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