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(ÖZEL) Esenyurt’ta intihar girişimi: Silahla karnına ateş eden kadın hastaneye kaldırıldı

Esenyurt’ta silahla intihar girişiminde bulunan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 25.05.2021, 09:17
(ÖZEL) Esenyurt’ta intihar girişimi: Silahla karnına ateş eden kadın hastaneye kaldırıldı

Esenyurt’ta silahla intihar girişiminde bulunan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi 1431. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın giriş katında oturan Nimet Yoldaş Y. (26) isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle elindeki silahı karın bölgesine doğrultarak ateş etti. Durumu gören evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumu ciddiyetini korurken, ekiplerin olayla ilgili çalışma başlattı.
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