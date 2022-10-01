(ÖZEL) Esenyurt’ta ilginç görüntüler: Öfkeli kadın aracın üstüne çıkıp bağırdı

Esenyurt’ta yabancı uyruklu bir kadın, tartıştığı bir şahsın aracının üstüne çıktı. Kaputun üstüne oturarak dakikalarca bağıran kadın, sokak sakinlerini şaşkınlığa uğratırken yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi 1267 Sokakta gerçekleşti. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu bir kadın, tartıştığı şahsın aracının üstüne çıkarak oturdu. Cipin kaputunda otururken sürücüye ve etrafa bağıran kadın, araç hareket etmesine rağmen kaputtan inmedi. Durum üzerine sürücü cipten dışarı çıkarken çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi. Aracın üstünde dakikalarca oturup bağıran kadının bu eylemi neden yaptığı henüz bilinmezken yaşanan o ilginç anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan ilginç anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yabancı uyruklu kadının sinirlenerek bir aracın kaputunun üstüne çıktığı ve etrafa bağırdığı anlar görüldü.