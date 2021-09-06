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(ÖZEL) Esenyurt’ta göçmen kaçakçıları suçüstü yakalandı

Esenyurt’ta kaçak göçmenlerin yol üzerindeki bir minibüs indirildiği ihbarını alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonla ağaçlık alanda saklanan 14 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Göçmen kaçakçıları polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken göçmenlerin araçtan inip ağaçlık alana saklandığı o anlar ise kameralara yansıdı.

Asayiş 06.09.2021, 12:53
(ÖZEL) Esenyurt’ta göçmen kaçakçıları suçüstü yakalandı

Esenyurt’ta kaçak göçmenlerin yol üzerindeki bir minibüs indirildiği ihbarını alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonla ağaçlık alanda saklanan 14 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Göçmen kaçakçıları polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken göçmenlerin araçtan inip ağaçlık alana saklandığı o anlar ise kameralara yansıdı.

Dün akşam 22.00 sıralarında TEM otoyolu Koza Mahallesi mevkisinde bir minibüsten kaçak göçmenlerin indirilerek ağaçlık alana saklandığı ihbarını alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen duruma müdahale etti. Olay yerine geldiğinde minibüs içinde kimsenin bulunda gören polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. İnceleme sonucunda ağaçlık alanda olduğu tespit edin 10 Eritre ve 4 Pakistan uyruklu göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Serkan Ö. ile Ayhan K. yakalandı. Göçmenler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken Serkan Ö. ve Ayhan K. ise gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Göçmenlerin araçtan indirilip ağaçlık alanda saklandığı o anlar ise kameralara yansıdı.

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