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(Özel) Esenyurt’ta 21 yaşındaki gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Esenyurt’ta bir gencin gece kaldırımda beklediği sırada işçi servisinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 23.09.2021, 09:10
(Özel) Esenyurt’ta 21 yaşındaki gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Esenyurt’ta bir gencin gece kaldırımda beklediği sırada işçi servisinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün gece Osmangazi Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki 34 LFN 174 plakalı işçi servisi midibüsünün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkmıştı. Kaldırımda işe gitmek için araç bekleyen Emre Ağbulak’ı (21) ezen midibüs bir süre ilerledikten sonra durabilmişti. Kazada midibüsün altında kalan Ağbulak hayatını kaybetmişti. Yaşanan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde midibüsün bir dükkana ve ardından ağaca çarpma anları ve sonrasında serviste bulunanların panikle kendilerini dışarıya atmaları yer alıyor.

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