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(ÖZEL) Esenyurt’ta 18. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Esenyurt’ta yaşadığı lüks sitenin 18. katından düşen yabancı uyruklu adam, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş 27.09.2021, 12:21
(ÖZEL) Esenyurt’ta 18. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Esenyurt’ta yaşadığı lüks sitenin 18. katından düşen yabancı uyruklu adam, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nijerya uyruklu C.W. isimli bir adam, yaşadığı apartmanın 18. katından düştü. Adamın yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan adama müdahale etti. Bir süre kalp masajı yapılan Nijerya uyruklu adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan şüpheli ölümle ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, sağlık ekiplerinin yerde yatan adama müdahale ettiği o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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