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(Özel) Eminönü’nde patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Eminönü’nde bir İETT otobüsünün arkasına takılan patenli iki çocuğun tehlikeli yolculuğu bu kadarına da pes artık dedirtti. Tutundukları otobüsün arkasında birbirine tekme atıp el ve kol şakası yapan patenli çocukların tehlikeli oyunu kameraya böyle yansıdı.

Asayiş 30.04.2021, 13:02
(Özel) Eminönü’nde patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Eminönü’nde bir İETT otobüsünün arkasına takılan patenli iki çocuğun tehlikeli yolculuğu bu kadarına da pes artık dedirtti. Tutundukları otobüsün arkasında birbirine tekme atıp el ve kol şakası yapan patenli çocukların tehlikeli oyunu kameraya böyle yansıdı.

Dün Eminönü’nde hareket halindeki bir otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençler yolculuk esnasında birbirleriyle ile şakalaştı. Birbirlerine tekme atan, el ve kol hareketleri yapan gençlerin tehlikeli oyunu, otomobille arkadan gelen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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