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(Özel) Emekli öğretmenin şüpheli ölümü

Bursa’da emekli bir öğretmen, 6 gün önce taşınıp yalnız yaşadığı tek odalı evde ölü bulundu.

Asayiş 13.07.2021, 09:13
(Özel) Emekli öğretmenin şüpheli ölümü
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Bursa’da emekli bir öğretmen, 6 gün önce taşınıp yalnız yaşadığı tek odalı evde ölü bulundu.

Olay, Yıldırım Yenimahalle Şehit Asteğmen Okşan Altanay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen 67 yaşındaki Ahmet Sildir, 6 gün önce bir apartmanın bodrum katında bulunan tek odalı evi kiraladı. Tek odalı bodrum katta sabah saatlerinde Ahmet Sildir’in yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde Ahmet Sildir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sildir’in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan, yalnız yaşayan şahsın kısa süre önce kalp rahatsızlığı sebebiyle bir süre hastanede tedavi görüp taburcu olduğu öğrenildi.
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