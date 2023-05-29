(Özel) ’Elim ayağım’ dediği engelli aracını böyle çaldılar

Bursa’da ortopedik engeli bulunan vatandaşın özel üretim olarak aldığı ve bir çok ihtiyacını giderdiği elektrikli aracı kapısının önünde çalındı. Aynı modelde başka bir üretiminin olmadığını belirten vatandaş, “Motorum benim elim ayağımdı” dedi. Hırsızlık anları ise sokak arasındaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Merkez, Nilüfer ilçesinde oturan İbrahim Nazeni, ortopedik engeli bulunduğu için özel üretim olan elektrikli motosiklet aldı. Kendisinin ve ailesinin birçok ihtiyacını gören aynı zamanda küçük kızını gezdirmek kullandığı motosikleti iş çıkışı kapısının önüne park etti. Gece uyuyan Nazeni, sabah işe gitmek için uyandığında park ettiği aracını göremedi. Hemen komşusunun evinde bulunan güvenlik kamerasına bakan Nazeni gece saatlerinde hırsızın motosikletin direksiyonunu kırarak Yıldırım Caddesine ilerlediğini gördü. Karakola giderek ifade veren Nazeni, “Aracım benim elim ayağımdı. Beni mağdur ettiler” dedi.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.