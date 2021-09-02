banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu
Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu
Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu
Haluk Levent, koronavirüse yakalandı
Haluk Levent, koronavirüse yakalandı

(Özel) Eğlence mekanı çıkışında iki grubun kavgası kameralara yansıdı

Beylikdüzü’nde bir eğlence mekanında tartışan şahıslar ortalığı birbirine kattı. AVM’nin çıkışında birbirlerine saldıran şahısları dakikalar sonra olay yerine gelen polis ekipleri ayırırken yaşanan o kavga anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Asayiş 02.09.2021, 10:12
(Özel) Eğlence mekanı çıkışında iki grubun kavgası kameralara yansıdı

Beylikdüzü’nde bir eğlence mekanında tartışan şahıslar ortalığı birbirine kattı. AVM’nin çıkışında birbirlerine saldıran şahısları dakikalar sonra olay yerine gelen polis ekipleri ayırırken yaşanan o kavga anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükşehir Mahallesi’nde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. İki grup eğlence merkezi içerisindeki bir mekanda bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. İlerleyen dakikalarda dışarı taşan tartışma kavgaya dönüşürken şahıslar birbirlerine saldırdı. Dakikalarca süren kavga polis ekiplerinin müdahale etmesiyle son bulurken yaşanan o kavga anları ise anbean kameralara yansıdı.

Yorumlar (0)
31°
açık