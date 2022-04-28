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(Özel) Ecel altılı ganyan bayisinde yakaladı
Avcılar’da emekli mali müşavir at yarışı oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölüm anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Asayiş 28.04.2022, 11:49
Avcılar’da emekli mali müşavir at yarışı oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölüm anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz salı günü Avcılar Ahmet Kaya caddesinde bulunan bir altılı ganyan bayisinde meydana geldi. Emekli mali müşavir Hanbeyi Çelik, at yarışı oynamak için her zaman gittiği bayiye gitti. Kupon hazırladığı sırada bir anda kalp krizi geçiren adam fenalaşarak yere düştü. Çevredeki vatandaşlar yere düşen Çelik’in yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Hanbeyi Çelik hayatını kaybetti. Çelik’in son anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.