(ÖZEL) Eber Gölü’nde ardı ardına çıkan yangınlar gizemini koruyor

Geçtiğimiz yıllarda da yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü, yılın aynı döneminde yine alevlerle boğuşuyor. Kasım ayı içerisinde ardı ardına 5 yangının çıktığı ve onlarca dönüm arazideki kamışların zarar gördüğü yangında, kamış üreticileri yaklaşık 7 milyonluk zarar olduğunu ve yangınların kasıtlı çıkarıldığını öne sürdüler.

Türkiye’nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü’nün kurumuş bölümlerindeki kamışların bulunduğu alanda çıkan yangınlar gizemini korumaya devam ediyor. Kasım ayı içerisinde gölün farklı bölümlerinde ardı ardına 5 yangın çıktı. Yangınların gölün özellikle kuruyan bölümlerindeki yerlerde çıkması ise akıllara ‘sabotaj’ ihtimalini getirdi. Bir başka düşündürücü konu ise gölde çıkan yangınların genelde kamış hasadı döneminin sona ermeye başladığı zamanlarda çıkması. Göl yaklaşık 3 4 yıldan bu yanan adeta düzenli olarak yanarken, bu durum bölgede kamış üretimi yapan üreticileri de zor duruma düşürüyor.

“Kamış biçip gittikten sonra burası yanıyor”

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Ada köyde kamış biçimi yaparak geçimini sağlayan Naci Güçer, yangınların her yıl kış dönemine girerken çıktığını ifade etti. Güçer, “Bu dönemlerde kamış biçme sezonu başlıyor. Burada ekmeğini çıkarma isteyen kişiler kamış biçimi yapıyor. Buranın yanma sebebi bence tamamen insanlara dayalı. Kamış biçip gittikten sonra burası yanıyor. Burada bir sürü hayvan var ve yangınlarda onlarda yanıyor. Bunun için yani Eber Gölü için bir önlem alınması gerekiyor. Daha önce Eber Gölü için ‘kurtarılacak’ diye ama böyle zor zamanlarda kimse ilgilenmiyor. Yangınlarda zarar yaklaşık 7 milyon TL vardır” diye konuştu.