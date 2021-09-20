banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'

(ÖZEL) E-5’te motosikletin halatla çekildiği tehlikeli yolculuk kamerada

E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde arıza yapan bir motosiklet, başka bir motosikletli tarafından halat ile yolda çekildi. Halat ile çekilerek ilerleyen motosikletin sürücüsü yolda bir anda dengesini kaybederek düştü. O sırada arkadan gelen otomobilin hızlı olmaması olası faciayı önledi. Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Asayiş 20.09.2021, 12:04
(ÖZEL) E-5’te motosikletin halatla çekildiği tehlikeli yolculuk kamerada

E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde arıza yapan bir motosiklet, başka bir motosikletli tarafından halat ile yolda çekildi. Halat ile çekilerek ilerleyen motosikletin sürücüsü yolda bir anda dengesini kaybederek düştü. O sırada arkadan gelen otomobilin hızlı olmaması olası faciayı önledi. Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

E-5 karayolu Kadıköy Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde yaşanan olayda, arıza yapan bir motosiklet sürücüsü çareyi halat ile motosikleti çektirmekte buldu. Arızalanan motosiklet başka bir motosikletli tarafından yolda halat ile çekilerek hareket ettirildi. Motosikletlilerin E-5’te güvenlik önlemi almadan ilerlediği sırada, halat yardımıyla çekilen motosikletin sürücüsü dengesini kaybederek bir anda yola düştü. O sırada motosikletin arkasından gelen otomobilin süratli olmaması olası bir kazayı önlemiş oldu. Halat ile çekilen motosikletteki sürücünün düşmesi trafikte yürekleri ağza getirdi.

O anlar motosikletin arkasından ilerleyen başka bir aracın araç içi kamerasına anbean yansıdı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0