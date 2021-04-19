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(ÖZEL) Dükkanını soymaya çalışan hırsızları son anda fark etti

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir dükkanın kepengi açmaya çalışan 5 hırsız, iş yeri sahibinin kendilerini fark etmesiyle başarısız oldu. Polisi aramak için telefonuna sarılan dükkan sahibinin kendilerine doğru yürüdüğünü fark eden hırsızlar kaçarak uzaklaşırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 19.04.2021, 10:29
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(ÖZEL) Dükkanını soymaya çalışan hırsızları son anda fark etti

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir dükkanın kepengi açmaya çalışan 5 hırsız, iş yeri sahibinin kendilerini fark etmesiyle başarısız oldu. Polisi aramak için telefonuna sarılan dükkan sahibinin kendilerine doğru yürüdüğünü fark eden hırsızlar kaçarak uzaklaşırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sutangazi 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde panelvan bir minibüsle dükkanın önüne yanaşan 5 hırsız, araçtan inerek iş yerinin kepengini açmaya çalıştı. Hırsızlar kepengi açmak için çalışırken, bu sırada dükkan sahibi ise iş yerini açmak için evinden çıktı. Dükkanının önünde bulunan minibüsten şüphelenen iş yeri sahibi polisi aramak için eline telefonu aldığı esnada hırsızlar aracı çalıştırarak hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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