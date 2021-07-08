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(Özel) Düğün konvoyunu bırakıp minibüs şoförünü dövdüler

Esenyurt’ta bir minibüs şoförü ile düğün konvoyu arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Minibüsün yolunu kesen düğün konvoyundaki şahıslar, şoföre tokat ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 08.07.2021, 09:15
(Özel) Düğün konvoyunu bırakıp minibüs şoförünü dövdüler

Esenyurt’ta bir minibüs şoförü ile düğün konvoyu arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Minibüsün yolunu kesen düğün konvoyundaki şahıslar, şoföre tokat ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. Minibüs şoförüyle düğün konvoyu arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı. Konvoydaki şahısların minibüsün önünü kesmesiyle hararetlenen tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Araçlarından inen onlarca şahsın etrafını sardığı minibüs şoförü, tokat ve yumrukların hedefi oldu.

Bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşen kavga, konvoydaki şahısların araçlarına binmesiyle son buldu. Minibüs şoförünün konvoydaki onlarca şahsın saldırısına uğradığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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