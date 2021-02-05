(ÖZEL) Diş kliniğini basan karı koca terör estirdi

Avcılar’da bir diş kliniğinde tedavi olan ancak parasını ödemeyen kadın ve kocası dehşet saçtı. Kliniğe gelen öfkeli karı koca doktora küfürler yağdırıp, darp etti. Yaşanan olaylar güvenlik kamerasına ve çalışanların cep telefonuna böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 17:00 sıralarında Avcılarda bir diş polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, 2018 yılında diş tedavisine başlanan H.B.Ş bir süre sonra maddi imkansızlarından dolayı tedavinin tamamlanması için doktordan süre istedi. Bu sürede diş tedavisinin devam etmesini en kısa zamanda ödemeyi yapacağını belirtti. En son randevusuna gelen kadın tedaviyi tamamlandıktan sonra hiçbir ödeme yapmadı. Defalarca aranmasına rağmen “tedaviden memnun kalmadım ödeme yapmayacağım” diyen kadın ücretin geri kalanını ödemeyeceğini belirtti. Bu durumu kabul etmeyen doktor S.U ile kadın arasında telefonda tartışma çıktı.

Eşiyle polikliniği böyle bastı

Telefonda yaşanan tartışmanın ardından sinirlenen kadın, “30 dakika sonra eşimi de alıp geliyorum bu lafları size ödeteceğim” diyerek telefonu kapattı. Eşi B.Ş ile polikliniğe gelen kadın ortalığı birbirine kattı. B.Ş, doktor S.U üzerine yürüyerek önce küfür etti daha sonra darp etmeye başladı. İş yerinde bulunan çalışanlar ise araya girerek öfkeli çiftti durdurmaya çalıştılar. Yaşanan kavga sonrası olay yerine polis ekipleri gelerek her iki tarafı karakola götürdü.

“Küfür edip darp etti”

Yaşanan olaylar sonrasında darp raporu alan doktor S.U yaşadıklarını anlattı. S.U, “3 yıldır yapılan tedavinin bir kısmını ödemiyordu. Bende telefonla arayarak ödemenin yapılmaması durumunda artık hukuki yollara başvuracağımızı dile getirdim. Buna sinirlenip tehditler savurup diş kliniğine geleceğini söyledi ve kapattı. Kısa bir süre sonra eşiyle gelip tehditler ve hakaretler yağdırdı. Eşi beni darp etti ve ağıza alınmayacak küfürler söyledi. Bu durum karşısında bizde polisi arayarak şikayetçi olduk. 3 günlük iş göremez raporum var” diye konuştu

Olay güvenlik kamerasında

Diş polikliniğinde yaşanan kavga güvenlik kameraları ve çalışanların cep telefonlarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde B.Ş’ nin doktora küfür ederek saldırdığı ve darp ettiği görülüyor.