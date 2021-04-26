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(Özel) Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli minibüsün altına girdi

Bahçelievler’de motosikletli sürücü kısıtlamanın olduğu saatte boş yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir minibüsün altına girdi. Akıllara durgunluk veren kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Asayiş 26.04.2021, 09:39
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(Özel) Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli minibüsün altına girdi

Bahçelievler’de motosikletli sürücü kısıtlamanın olduğu saatte boş yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir minibüsün altına girdi. Akıllara durgunluk veren kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Can sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Karataş yönetimindeki 81 FL 493 plakalı motosiklet, sürücüsü sokakta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki minibüsün altına girdi. Karataş, ağır yaralanırken, yanında bulunan bir kişi de hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak şahıslar, bulunduğu yerden çıkardı.

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yaparak, hastaneye kaldırdı. Sürücü Ahmet Karataş’ ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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