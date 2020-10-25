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(Özel) Dilencilerin kavgasında yumruklar havada uçtu
TAKSİM’DE DİLENCİLERİN “NEDEN BÖLGEME GİRDİN” KAVGASINDA TEKMELER VE YUMRUKLAR HAVADA UÇTU
Asayiş 25.10.2020, 09:29
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Taksim’de dilencilerin “Neden bölgeme girdin” kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Polisin gelmesiyle sona eren meydan kavgası kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Taksim’de iki dilenci grubu arasında “Neden bölgeme girdin” kavgası çıktı. Kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi.
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