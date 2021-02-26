(Özel) Dikkatsiz noter esnafı yaktı

Özbekistan asıllı bir kişinin kimlik ve mal varlığı bilgilerine ulaşıp Bursa’daki arsasını sahte vekâlet ile satışa çıkaran dolandırıcı, arsaya talip olan Bursalı esnafın 450 bin lirasını çarptı.

Bursa Tapu Müdürlüğü, geçtiğimiz gün sahte evrakla tapu devri yapılırken polis tarafından yapılan baskınla gündeme gelmişti. Tapu Müdürlüğündeki hareketli anların detaylarına İhlas Haber Ajansı muhabiri ulaştı. İddiaya göre, Bursa’nın Gürsu ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Reyhan Caddesi kenarında arsası bulunan Özbekistan doğumlu F.E. isimli kişinin kimlik bilgilerini çalıp mal varlığı bilgilerine ulaşan dolandırıcı, Bursa’da emlâkçilik yapan M.D.S.’yi arayarak daha önce kendisiyle iş yaptığını tekrar arsa satışı yapmak istediğini Gürsu’daki arsayı 450 bin liraya satmak istediğini, ancak askerî personel olduğu için Denizli’ye gelip vekâlet alarak satışı gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine M.D.S. Gürsu’da daha önce arsa sattığı İ.K. ve babası E.K.’yi arayarak uygun fiyata arsa olduğunu alıp almak istemediklerini sordu. Arsayı görmeye giden esnaf baba oğul, arsanın uygun olduğunu görünce almaya karar verdi ve 450 bin lirayı emlâkçinin banka hesabına gönderdi.

Bunun üzerine Denizli’ye giden emlâkçi M.D.S, Denizlideki bir noterde Özbek asıllı F.E.nin kimlik bilgilerini kullanan dolandırıcı ile buluşup baba E.K. üzerine satış için vekâlet aldı. Sahte kimliği anlamayan noter üzerinde Özbek asıllı gerçek arsa sahibi F.E.nin yerine dolandırıcının resminin bulunduğu vekâleti tasdikleyip verdi. Verilen vekâletin ardından 450 bin lirayı elden alan dolandırıcı ortadan kayboldu.

Bursa’daki uyanık tapu memuru durumu fark etti

Aldıkları vekâlet ile tapuya gelen baba E.K, arsanın devrini oğlu İ.K’nin üzerine yapmak için işlem yapmak istedi. Tapunun verdiği randevu günü evrakları görevli memura teslim eden baba oğul beklemeye başladı. Bu sırada tapu kayıtlarından arsanın gerçek sahibi ile vekâletin üzerinde resmi bulunan sözde arsa sahibi kişinin fotoğraflarının birbirini tutmadığını fark eden uyanık tapu memuru dolandırıcılık olayını anlayıp polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler mağdur olan esnaf baba ve oğlunun ifadesini alıp olayla ilgili tahkikat başlattı.

450 bin liralarını dolandırıcıya kaptıran baba oğul evrak ve belgeleri tam incelemeden işlem yapan Denizli’deki noterde görevli memur ile noterden şikâyetçi oldu. Polis ekipleri 450 bin lirayı alıp kayıplara karışan dolandırıcıyı arıyor.