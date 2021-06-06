(ÖZEL) Cumhurbaşkanına hakaretten suç kaydı olan kadın, hırsızlıktan yakalandı

Şişli’de bir eve girerek hırsızlık yapan bir kadın, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette incelemesi yapılan kadının, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 25 Mayıs günü Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Mecidiye kuyu Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki bir evden hırsızlık ihbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. İkamette inceleme yapan ekipler, binanı çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisinin F.K. isimli kadın olduğu belirlendi. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler 2 Haziran günü Güvenler Sokak içerisinde F.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette incelemesi yapılan F.K.’nin aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretinde olduğu 15 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından F.K. Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.