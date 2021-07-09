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(ÖZEL) Covid-19 hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi

Taksim’deki bir otelde konaklayan Kuveytli turist, Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine otelden ambulans ile alınarak hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 09.07.2021, 09:07
(ÖZEL) Covid-19 hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi
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Taksim’deki bir otelde konaklayan Kuveytli turist, Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine otelden ambulans ile alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim’de bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde konaklayan Kuveytli turistin COVID - 19 testinin pozitif çıkması üzerine otel çalışanları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri aynı zamanda OBEZ hastası olan turisti ambulans ile Okmeydanı’nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Kuveytli turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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