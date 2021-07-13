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(Özel) Çocukların baraj gölünde tehlikeli oyunu

Arnavutköy’deki Sazlıdere Barajına giren çocukların, su topu oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 13.07.2021, 09:39
(Özel) Çocukların baraj gölünde tehlikeli oyunu
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Arnavutköy’deki Sazlıdere Barajına giren çocukların, su topu oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy’de bulunan Sazlıdere Barajına giren yaklaşık 10 çocuk gölde su topu oynadı. Sık sık boğulmaların yaşandığı barajda, çocukların oyunu yürekleri ağza getirdi. Tüm uyarılara rağmen canlarını hiçe sayarak suda oynayan çocukların tehlikeli anları kameraya yansıdı.
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