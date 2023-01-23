(ÖZEL) Cips hırsızlığı kuryelere yönelik saldırı başlattı.

ESKİŞEHİR(İHA) – Eskişehir’de bir market çalışanının cips çalarken yakaladığı şahsı polise bildirmesi için bir kuryeden yardım istemesi ilginç olaylara sebep oldu. İddiaya göre cips çalarken yakalanan şahsın arkadaşları polisi arayan kurye dâhil çevre mahallelerde bulunan bütün kuryelere döner bıçağı ve taşlarla saldırılan başlattı.

Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi Tutan Sokak’ta önceki akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan bir marketten bir çocuk cips çaldı. Bunu fark eden market çalışanı Ahmet Güner, çocuğu yakaladı. Bir grup bu sırada Güner’in etrafını sardı. Bunun üzerine çalışan, yoldan geçen bir kuryeden polisi aramasını istedi. Kuryenin polisi aradığını gören çocuklar, ona ve diğer motosikletli kuryelere saldırmaya başladılar. Yine iddiaya göre örgütlenen bahse konu şahıslar, Yenibağlar, Kumlubel ve Fatih mahallelerinde bulunan bütün kuryelere döner bıçağı, satır, taş ve benzeri zarar verici cisimlerle saldırmaya başladı. Olaylarda bazı kuryeler seyir halindeyken döner bıçaklarından, bazıları ise taşlardan aldıkları darbelerle yaralandılar. İddialara göre bir gecede yaklaşık 8 kurye çeşitli yerlerinden yara aldı. Şahıslar, olaylarından ardından sosyal medya üzerinden kuryeleri tehdit eden paylaşımlarda bulundular. Can güvenliğinden endişe duyan kuryeler tek siparişe toplu halde gitmeye başladılar.

“Kuryeleri bulup intikam almaya çalışıyorlar”

Olayın yaşandığı marketin çalışanı Ahmet Güner o anları şöyle anlattı:

“21.30 sularında 17 -18 yaşlarında 7-8 çocuk buradan cips alıp gidiyorlar. Tamamen tesadüfen güvenlik kamerasından gördüm. Ben de hemen yakaladım. Çocuklar kalabalık olunca sağ olsun kurye arkadaşlarda geldi. O yüzden kurye ve çocuklar arasında tartışma çıktı. Aralarında arbedede yaşanmış. Çevredeki esnaf arkadaşlardan da bu olayların çok yaşandığını duyuyoruz. Kurye arkadaşlarında canı tehlikede. Çocuklar hakkında kesinlikle bir işlem yapılmıyor. Yaşları küçük olduğu için serbest bırakılıyor. Yaşları küçük ama yaptıkları büyük. Olayın ardından da olaya iştirak eden etmeyen bütün kuryeleri bulup intikam almaya çalışıyorlar.”

“Sırtıma döner bıçağı ile vurduğunu hissetim”

Olayın yaşandığı noktaya yaklaşık bir kilometre ötesinde motosikleti ile seyir halinde iken uğradığı döner bıçaklı saldırıyı anlatan kurye Umut Çelebi, “Ben siparişe giderken, 10-15 kişilik çocuk grubu önümü kesti, ellerinde taşlar ve bıçaklar vardı. Motoru üzerlerine sürdüm. Ardından ara sokakta durup motordan indiğimden, bir şahıs sırtıma döner bıçağı ile vurduğunu hissetim. Bir de kaskıma aynı bıçakla vuruldu, sonra kaçmaya başladılar. Ben de üzerimi çıkarıp, kesiğim falan var mı diye kontrol ettim. Çevredeki arkadaşlarda hemen polisi aradı. Sol kürek kemiğimde zedelenme oldu, bir de kaskımda darbeden dolayı zarar var. Kaskım iyi bir malzemeden yapılmasa direkt kafama darbe alabilirdim” dedi.

“Balta, satır, bıçak ile durdurup darp ediyorlar”

Olay anına şahitlik eden kurye Fatih Aytekin, sipariş için gittiği mahallede, motosikletinin bir grup tarafından çalınmaya çalışıldığını anlattı. Olay anını ve yaşadıklarını anlatan Aytekin, “ Akşam 21.30 sularında diğer firmada çalışan kurye arkadaş, dükkânın önünde durmuş. Ben de onun kaza yapıp durduğunu zannettim. Baktığımda 7-8 kişilik bir gurubun marketten hırsızlık yaptığını öğrendim. Kurye arkadaş polisi artıyor, bu olaydan sonra çocuklar kaçtı. Olay yaşandıktan sonra yarım saat sonra Kumlubel Mahallesi tarafına sipariş götürüyordum. Benim motosikletimi de çalmaya çalıştılar. Ben motosikletimi yarım saatte zor kurtardım. İlk duyumlarım ayrı ayrı sokaklalar da tek gelen kuryelere saldırıyorlar. Balta, satır, bıçak ile durdurup darp ediyorlar. İlk kişi kolundan yaralandı, daha sonra bıçaklananlar olmuş. Bu saate kadar 7-8 kişini yaralandı” ifadelerine yer verdi.