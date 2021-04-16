banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL
'Alacağım cAlacağım ceza en fazla 3-5 ay, her şeyi göze alıyorum'
'Alacağım cAlacağım ceza en fazla 3-5 ay, her şeyi göze alıyorum'
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek
6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı
6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı

(Özel) Çekmeköy’de sokak ortasında otomobilin yandığı anlar kamerada

Çekmeköy’de yol kenarında park halinde olan otomobil alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otomobildeki yangın daha fazla büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 16.04.2021, 09:54
1
(Özel) Çekmeköy’de sokak ortasında otomobilin yandığı anlar kamerada

Çekmeköy’de yol kenarında park halinde olan otomobil alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otomobildeki yangın daha fazla büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy Hamidiye Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ara sokakta yol kenarına park edilen bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmına başlayan yangın nedeniyle araç alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale edip söndürerek daha fazla yayılmasını önledi. Park halindeki otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
12°
parçalı bulutlu